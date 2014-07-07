Через підрив залізничного моста на Донеччині закрили автодорогу держзначення

Рух на ділянці автомобільної дороги державного значення Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь біля села Новобахмутівка (Ясинуватський район, Донецька область) із 14:00 7 липня закрито для всіх видів транспорту через зруйнований після вибуху залізничний міст, який було розташовано над автодорогою.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні сказано, що об'їзд пошкодженої ділянки дороги організовано через села Новобахмутівка і Романівка.

Крім того, після обстеження деяких автомобільних доріг було виявлено зруйнований міст на дорозі Київ-Харків-Довжанський, через річку Казенний Торець.

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