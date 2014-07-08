Китайці побудують другий Панамський канал
09:31, 08 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Водна артерія складе конкуренцію Панамському каналу. Її довжина становитиме 278 км.
Головний інвестор проекту - китайська корпорація HKND Group / ru.wikipedia.org
Комісія, яка планує новий канал між Тихим і Атлантичним океанами через Нікарагуа, схвалила його остаточний варіант, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Довжина водної артерії, яка складе конкуренцію Панамському каналу, - 278 км, більше третини яких припаде на озеро Нікарагуа.
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Проект вартістю 40 млрд доларів все ще повинен пройти декілька досліджень, зокрема будуть оцінені можливі екологічні наслідки для озера - важливого джерела прісної води.
А втім представники комісії розраховують, що будівництво розпочнеться цього року.
Головний інвестор проекту - китайська корпорація HKND Group.
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