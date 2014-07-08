Бойовики продовжують підривати залізничні мости на Донбасі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомляє про черговий підрив невідомими особами 7 липня двох залізничних мостів і шляхів на трьох ділянках Донецької залізниці, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, невідомі особи 7 липня висадили в повітря два залізничні мости на перегонах Городній – Кондрашевська-Нова (Луганська обл.) і Новобахмутовка - Очеретине. Зокрема, о 6:00 на перегоні Городній - Кондрашевська-Нова в результаті вибуху пошкоджено залізничний міст через річку Тепла.

"За попередніми підрахунками, на відновлювальні роботи буде потрібно не менш як місяць через значні пошкодження конструкцій. Рух поїздів через річку закрито», - повідомили у прес-службі.

Крім того, о 12:20 підірвано залізобетонний міст завдовжки 60,6 м на перегоні Новобахмутовка - Очеретине. Як зазначають у прес-службі, рух вантажних поїздів, що курсували цією ділянкою, здійснюється в обхід через станцію Ясинувата.

Крім того, 7 липня о 22:10 невідомі особи висадили в повітря парну і непарну колії на 44 км перегону Скотовата - Ясинувата Донецької магістралі.

«В результаті трьох підривів - через кожні 12 метрів, - впали шість опор контактної мережі. З них дві опори лежать на непарній колії, чотири - нахилені в негабарит по парній. Колія закрита для руху», - наголошується в повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", всього в результаті несанкціонованих втручань в роботу Донецької, Придніпровської та Південної залізниць пошкоджено 99 об'єктів інфраструктури, зокрема 56 — за шляховим господарством і 43 — за господарством електропостачання. Орієнтовна сума завданої шкоди становить близько 230 млн. грн.

Як нагадали у прес-службі, 24 червня на 959 км перегону Городній - Кондрашевська-Нова невідомі особи підірвали колію.

Читайте такожЧерез підрив залізничного моста на Донеччині закрили автодорогу держзначення

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» відновила рух поїздів на семи перегонах Донецької залізниці, що постраждали в результаті вибухів.

Починаючи з другої половини травня цього року, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово висаджували в повітря мости і ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Читайте такожТерористи ведуть "мінну війну" з застосуванням протипіхотних мін - ЗСУ

За даними Міністерства інфраструктури України для відновлення 7 підірваних терористами залізничних мостів на сході України потрібно близько 50 млн. грн, 15 млн. грн з яких необхідно для придбання матеріалів і конструкцій.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. В даний час звільнено ще ряд міст на сході України, бойовики перебазувалися до Донецька і Луганська. Ряд населених пунктів залишаються під контролем терористів.

В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.