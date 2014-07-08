Терористи пошкодили дороги Донецької області на понад півмільярда гривень

Попередня сума збитків завданих дорожньому господарству Донецької області в звільненій від терористів зоні перевищує 0,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Ізюмі Харківської області сказав міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

«Попередня інформація від керівника донецького облавтодору, це те, що встигли на сьогодні проінвентаризувати, сума нанесених збитків становить більше 0,5 млрд грн, але, ми бачимо, що кожного дня сума буде збільшуватися, тому що й підривають і пошкоджують нашу інфраструктуру», - сказав Бурбак, додавши, що дорожнє полотно пошкоджене як внаслідок вибухів снарядів, так і внаслідок руху важкої гусеничної техніки.

За його даними, сьогодні будуть проінспектовані всі об'єкти інфраструктури, які знаходяться у звільненій від терористів зоні Донецької області.

Міністр запевнив, що дорожники почнуть відновлювальні роботи одразу після того, як буде забезпечена безпеки робітників.

«Ми готові розпочинати відновлювальні роботи, але після того, як ми зможемо забезпечити безпеку наших працівників. Зараз ми співпрацюємо з Нацгвардією, зі спеціальною службою транспорту стосовно питання розмінування доріг, мостових переходів, залізничної колії. Після того наші працівники одразу почнуть виконувати свої прямі обов'язки», - наголосив Бурбак.

Міністр також додав, що вчора, 7 липня, у звільненій від терористів зоні були запущені електропоїзди, а у Слов'янську почали роботу 10 поштових відділень. «Ми чекаємо на відновлення електроживлення, для того, щоб у повному обсязі надавати послуги нашим громадянам», - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, у середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

На даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.