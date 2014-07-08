Залізничники зібрали понад 30 тис. гривень для біженців з Криму і Донбасу

Працівники Придніпровської залізниці (ПЗ) зібрали кошти у розмірі 30,9 тис. грн для підтримки біженців з анексованого Криму і сходу України, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, у період з 20 червня по 7 липня 2014 року співробітники управління Придніпровська залізниця зібрали для біженців 30,9 тис. грн. Зокрема, з них у цей час на суму 29 тис. грн придбано продукти, дитяче харчування, постільна білизна, господарські товари та побутова техніка.

«Серед придніпровських залізничників триває добровільний збір коштів для допомоги особам, що тимчасово переселилися з Криму, Луганської та Донецької областей», - зазначили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, акцію проводить благодійний фонд «Допомога Дніпра» за активної підтримки об'єднаної профспілки служб управління Придніпровської магістралі.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у низці міст Донецької області, а також у Луганську.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. У цей час звільнені ще ряд міст на сході України, бойовики перебазувалися в Донецьк і Луганськ. Ряд населених пунктів залишається під контролем терористів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.