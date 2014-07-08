Державіаслужба обмежила польоти цивільної авіації над зоною АТО
15:22, 08 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Державна авіаційна служба розширила територію повітряного простору, на якому заборонила цивільним літакам польоти нижче 7,9 тис. м від поверхні землі над зоною АТО.
Україна закрила авіапростір над зоною проведення АТО /фото УНІАН
Як пояснив глава Державіаслужби Денис Антонюк, "літаки, які летять транзитом вище 290 ешелону - там, де в основному летять Boeing і Airbus (вище 8850 м), летіти можна, але зону обмежень розширили територіально".
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Як заявили у відомстві, авіасполучення в зоні АТО буде поновлене після повної стабілізації ситуації в регіоні, передає радіо "Свобода".
Раніше Державіаслужба відкликала сертифікати трьох аеропортів на сході країни до стабілізації ситуації.
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