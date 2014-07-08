«Укрзалізниця» відновлює рух електропоїздів з Харкова до Слов'янська

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновлює рух електропоїздів у напрямку з Харкова до Слов'янська, який було перервано через бойові дії на сході України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на заступника генерального директора відомства Віталія Жураківського.

«Станом на 8 липня вся колія від Харкова до Слов'янська готова для руху електропоїздів. Раніше було відновлено рух до Красного Лиману - потяги до цієї станції пішли з Куп’янська і Харкова», - сказано у повідомленні.

На даний час українські військові обстежують і розміновують колії, мости і шляхопроводи, щоб залізничники могли проводити на даних ділянках ремонтні роботи.

"Тепер перед нами стоїть завдання пустити швидкісні потяги з Києва до Донецька за маршрутом Лозова-Слов’янськ-Шпичкіне-Краматорськ-Донецьк, але для цього треба розміновувати ділянку Слав’янськ-Шпичкіне. У зв'язку зі складною ситуацією мости і шляхопроводи Донецької і Придніпровської залізниць охороняються військовими, працівниками Державної спеціальної служби транспорту", - цитує прес-служба Жураківського.

В даний час залізничники відновлюють інфраструктуру, пошкоджену у результаті бойових дій, зокрема, роботи ведуться на станціях Слов'янськ, Красний Лиман і прилеглих ділянках колії.

Як повідомляв УНІАН, у результаті несанкціонованих втручань на Донецькій, Придніпровській і Південній залізницях пошкоджено 99 об'єктів інфраструктури, зокрема 56 - колійного господарства і 43 - господарства енергопостачання. Орієнтовна сума збитку становить близько 230 млн грн.

Раніше «Укрзалізниця» відновила рух потягів на семи перегонах Донецької залізниці, що постраждали у результаті вибухів.

Починаючи з другої половини травня поточного року, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки колії, у результаті чого ДЗ скасувала низку потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, у Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничну колію, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки залізниці.

5липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. У даний час звільнено ще низку міст на сході України, бойовики перебазувалися до Донецька і Луганська. Низка населених пунктів залишаються під контролем терористів.

На даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.