Переселенців зі Сватова будуть перевозити до Києва і Харкова безкоштовно

Південна залізниця (ПЗ) з 7 липня 2014 року почала виконувати безплатні перевезення пасажирів за маршрутом Харків-Сватове-Київ, що дає можливість громадянам виїхати з території проведення антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«З міста Сватове до Києва і Харкова вимушені переселенці відправляються безплатно. У напрямі Сватова на поїзд № 525/526 Харків-Сватове попередній продаж квитків відкрито для всіх бажаючих», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поїзд відправляється з Харкова о 9:55 і прибуває до Сватова (Луганська область) о 13:31. У зворотному напрямі поїзд відправляється о 14:01 і прибуває до Харкова о 17:47. На станції Харків-Пасажирський вагони поїзду №525/526 Харків-Сватове прикріпляються до поїзду №111/112 Харків-Львів, який відправляється о 18:40 і прибуває до столиці о 3:48.

У зворотному напрямі зі столиці вагони поїзду №525/526 Харків-Сватове прикріпляються до поїзду №126/125 Київ-Луганськ, який відправляється з Києва о 14:24 і прибуває до Харкова в 00:13.

Як відзначили у прес-службі, поїзд підготовлений ПЗ на доручення "Укрзалізниці". Зі Сватова до Києва поїзд курсуватиме щодня для здійснення безплатного перевезення громадян, які проживають в зоні проведення АТО.

Також повідомляється, що поїзд сформований з вагонів, що пройшли капітальні види ремонту, екіпірований постільним приладдям, мінеральною водою, чайною і кондитерською продукцією, яка надається пасажирам безплатно.

«Перший рейс поїзду супроводжували представники пасажирської служби Південної магістралі, місцевої влади Луганської області, а також співробітники управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, які надавали громадянам, які перебувають в місцях проведення АТО, психологічну і гуманітарну допомогу», - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня ПЗ повністю відновила рух всіх електропоїздів свого формування, що курсують у напрямі Донецької області.

Південна залізниця з 30 травня по 3 липня 2014 року надала тимчасовий притулок 1016 вимушеним переселенцям із Донбасу.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

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В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.

5 липня українські силовики визволили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. В даний час визволено ще ряд міст на сході України, бойовики перебазувалися до Донецька і Луганська. Низка населених пунктів залишаються під контролем терористів.