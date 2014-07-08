«Укрзалізниця» змінила компанію - страховика пасажирів на 4 із 6 залізниць

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») змінила компанію з обов'язкового страхування пасажирів на чотирьох із шести залізниць країни, що входять до сфери її управління. Про це повідомив перший заступник генерального директора відомства Максим Бланк на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, «Укрзалізниця» перевела обов'язкове страхування пасажирів в столичну страхову компанію "Інтер-Поліс".

«Відразу після затвердження Кабміном переліку компаній, які увійдуть в "Укрзалізницю" після реформи, ми замінили всі страхові компанії, які раніше працювали, на компанію «Інтер-Поліс», в якій сукупна частка "Укрзалізниці" і держави становить більше 50%. Зробили ми це на чотирьох із шести залізниць, за іншими - йде дооформлення документів. Головне питання - ставка страхового збору тепер становить 0,4% проти 1,5% вартості квитка за старими схемами», - написав Бланк, додавши, що «Укрзалізниця» не має наміру відмовлятися від ідеї проведення відкритих конкурсів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бланк заявив про те, що «Укрзалізниця» у рамках реформування плануєзмінити підходи до роботи зі страховими компаніями. Для цього відомство розробило проект постанови, метою якого є усунення корупційної складової, тобто різниці між зібраними і виплаченими страховою компанією засобами. Крім того, «Укрзалізниця» відпрацювала список вимог до таких компаній, в тому числі і за статутом.

25 червня уряд прийняв рішення перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Довідка УНІАН. До сфери управління "Укрзалізниці" входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Страхова компанія "Інтер-Поліс", заснована в 1993 році, спеціалізується переважно на страхуванні корпоративних клієнтів, а також на страхуванні залізничних підприємств.