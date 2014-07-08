Продаж квитків на швидкісний поїзд Київ - Одеса призупинили

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, у зв'язку з коригуванням графіка руху тимчасово призупиняє продаж квитків на швидкісний електропоїзд №761/762 за маршрутом Київ - Вінниця - Одеса, починаючи з дати відправлення 5 серпня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Зараз готуються зміни в графіку руху поїздів «Інтерсіті+» №761/762 за маршрутом Київ - Вінниця - Одеса і назад з метою скорочення часу прямування поїзда. Тому з сьогоднішнього дня тимчасово припинено продаж квитків на ці поїзди, починаючи з дати відправлення 5 серпня 2014 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» залучила на маршруті Київ - Одеса склад швидкісного електропоїзда ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який почав курсувати з 1 липня 2014 року. Час в дорозі нового швидкісного поїзда категорії «Інтерсіті+» становить 7 годин.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.