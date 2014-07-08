Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить Україні $800 млн на дороги

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) планирует выделить Украине 800 млн долл. в рамках реализации третьего инфраструктурного проекта по строительству и реконструкции автодорог в Украине, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

По данным пресс-службы, такая договоренность была достигнута в ходе очередного пересмотра проектного портфеля МБРР на днях в Киеве.

В частности, МБРР намерен направить средства на ремонт участка автодороги Полтава – Харьков, автодороги Киев – Харьков – Должанский, строительство объездной дороги вокруг города Решетиловка (Полтавская обл.) и строительство транспортной развязки в селе Бутенки.

По словам начальника отдела международного сотрудничества «Укравтодора» Терезии Бабич, транспортная отрасль в инвестиционном портфеле МБРР в Украине составляет около 25% и имеет тенденцию к увеличению.

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Как сообщал УНИАН, ранее в мае тогдашний глава «Укравтодора» Александр Малин заявил, что украинская сторона договорилась с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о строительстве и ремонте участка дороги Киев-Одесса из Киева до поселка Кривое Озеро (Николаевская обл.) с перспективой реконструкции дороги до Одессы. Ранее стороны договаривались о ремонте более короткого участка дороги из Киева до Жашкова (Черкасская обл.).

По его словам, продолжаются работы по строительству дороги Киев-Харьков-Должанский, финансируемые Всемирным банком, и есть подтвержденные договоренности по строительству ее ответвления в городе Решетиловка в направлении Днепропетровска.

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Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

Мининфраструктуры 10 июня назначило главой «Укравтодора» Сергея Пидгайного.