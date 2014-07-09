Продаж вживаних автомобілів за півроку впав на 76%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, продаж вживаних комерційних автомобілів за вказаний період знизився на 78% - до 12 927 одиниць, легкових автомобілів - на 59%, до 1 656 штук, автобусів - на 71%, до 281 одиниць.

При цьому продаж в найбільш масовому серед нових авто сегменті комерційних автомобілів у червні склав 6 256 одиниць, що в 2,5 рази більше, ніж у травні 2014 року.

Старих автобусів в червні було продано 53 штуки, що на 83% більше, ніж у попередньому місяці.

Продаж на первинному ринку вживаних легкових автомобілів у червні становив 379 одиниць, до того ж порівняльних даних «Укравтопром» не наводить.

Читайте такожКуди котиться український авторинок Частка старих автомобілів на первинному автомобільному ринку України у червні поточного року становила 49,5%.

«Посприяло цьому скасування екологічного податку, що стримував потік старих автомобілів з-за кордону», - сказано в повідомленні асоціації.

Серед комерційних автомобілів в червні 2014 року найбільшою популярністю користувалися Renault (1 525 штук), Volkswagen (1 160 штук) і Mercedes-Benz (792 штуки). Серед вживаних автобусів найпопулярнішим в червні був Mercedes-Benz (29 штук).

Як повідомляв УНІАН, в Україніринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року виріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.