Honda відкликає майже 15 тис. елітних седанів
09:22, 09 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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В одній з машин цієї серії сталося загоряння в передніх фарах.
Здебільшого машини продавали в США / ru.wikipedia.org
Японська корпорація Honda Motor Co. оголосила в середу про відкликання на безкоштовний ремонт майже 14,6 тис. автомобілів елітного бренду Acura, вироблених в 2013-2014 роках. Здебільшого вони були продані в США, повідомляє ИТАР-ТАСС.
В одній з машин цієї серії сталося загоряння в передніх фарах. Постраждалих не було.
Читайте такожHonda і Nissan відкликають понад 2 млн автомобілівОднак експерти компанії встановили, що при тривалій стоянці з увімкненим двигуном і фарами загоряння потенційно може статися у всіх седани Acura зазначених років випуску.
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