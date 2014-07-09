Honda відкликає майже 15 тис. елітних седанів

Японська корпорація Honda Motor Co. оголосила в середу про відкликання на безкоштовний ремонт майже 14,6 тис. автомобілів елітного бренду Acura, вироблених в 2013-2014 роках. Здебільшого вони були продані в США, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В одній з машин цієї серії сталося загоряння в передніх фарах. Постраждалих не було.

Читайте такожHonda і Nissan відкликають понад 2 млн автомобілівОднак експерти компанії встановили, що при тривалій стоянці з увімкненим двигуном і фарами загоряння потенційно може статися у всіх седани Acura зазначених років випуску.