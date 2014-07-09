На ділянці Лозова - Слов'янськ відновили рух приміських поїздів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, 8 липня відновлено курсування до станції Слов'янськ приміського електропоїзда № 6289 Лозова-Слов'янськ, рух якого було припинено у зв'язку з проведенням АТО.

У Південній залізниці підкреслили, що з 9 липня приміський поїзд № 6289/6290 сполученням Харків-Пасажирський - Лозова - Слов'янськ - Лозова - Харків-Пасажирський формування Південної залізниці курсуватиме щодня.

Читайте такожПродаж квитків на швидкісний поїзд Київ - Одеса призупинилиЗ Харкова електропоїзд відправлятиметься о 10:20, на станцію Лозова прибуватиме о 12:40, Слов'янськ - о 15:20. Зі Слов'янська відправлятиметься о 16:12, прибувати на станцію Лозова о 17:57 і на станцію Харків-Пасажирський - о 20:40. На вузловій станції Лозова пасажири можуть пересісти на потяги, що курсують в інших напрямках.

У напрямку Слов'янська поїзд № 6289 сполученням Харків-Пасажирський - Лозова - Слов'янськ на ділянці Лозова - Слов'янськ курсує із зупинками на всіх зупинкових пунктах і станціях. На зворотному шляху від Слов'янська до станції Лозова поїзд № 6290 повідомленням Слов'янськ - Лозова - Харків-Пасажирський слід із зупинками тільки на станціях.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня було змінено рух приміських та міжрегіональних поїздів Донецької та Південній залізницях. Тоді були скасованідо стабілізації ситуації 29 приміських поїздів на Донецькій залізниці та 4 - на Південній залізниці.