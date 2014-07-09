На Донеччині бойовики підірвали шляхопровід над залізницею

За даними прес-служби, внаслідок вибуху на залізничні колії впала пролітна споруда.

У повідомленні сказано, що рух на пошкодженій ділянці автодороги закритий, а об'їзд організовано автомобільними дорогами Т-05-13 Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, С-050344 від Т-05-13 – Семигір‘я з під'їздами до Івангорода, Вершини, С-050336 від М-03 - Гольмівський - Доломітове - Микитівка (через Артемовськ, села Миколаївка, Кодема, Семигір‘я).

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Як повідомляв УНІАН, в Україні після завершення АТО необхідно буде відновити 705 км пошкоджених внаслідок бойових дій автодоріг у Луганській і 228 км у Донецькій областях.

Внаслідок бойових дій у Луганській і Донецькій областях зруйновано по три мости, а також пошкоджено по дві штучні придорожні споруди.