Південно-Західна залізниця співпрацюватиме з туркомпаніями

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) через непопулярність серед українців курортів Криму у зв'язку з анексією півострова, планує співпрацювати з туристичними компаніями для організації літнього відпочинку українців на інших курортах України, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

«У зв'язку з відсутністю популярності серед українців кримських курортів, залізниця пропонує туристичним компаніям звернутися з власними пропозиціями щодо розробки туристичних маршрутів для відпочинку українців. Особливий попит мають маршрути в напрямку Карпат, Закарпаття й Причорномор'я», - сказано в повідомленні.

Читайте такожДля вивозу людей із зони АТО призначили додатковий поїзд Луганськ-КиївЯк повідомили в прес-службі з посиланням на начальника ПЗЗ Олексія Кривопішина, на прохання туристичних компаній магістраль надає можливість курсування спеціальних поїздів у будь-якому напрямку.

"Так, на пропозицію однієї з туристичних компаній Південно-Західна залізниця розробила маршрут і призначила швидкісний поїзд № 901/902 Київ – Ізмаїл - Київ, який курсуватиме з 19 липня 2014 року через день із Києва", - зазначається в повідомленні.

За даними ЗМІ, туристичною компанією-оператором спеціального маршруту виступили "Південні туристичні лінії". Згідно з даними на офіційному сайті компанії, вартість проїзду в поїзді № 901/902 за маршрутом Київ - Ізмаїл у плацкарті становитиме 230 грн, у купе - 330 грн, у СВ - 675 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомляла про можливість призначення спеціального поїзда №901/902 сполученням Київ – Ізмаїл на комерційних умовах.

Довідка УНІАН. Відповідно до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу й пошти залізничним транспортом України, на замовлення фізичних і юридичних осіб залізниця може надати спеціальні пасажирські вагони або поїзди для перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу в одному або обох (туди й назад) напрямках.

Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у веденні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.