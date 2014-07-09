Крюківський вагонзавод відкликав один швидкісний електропоїзд
Для заміни елементів системи електроживлення.
Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ, Кременчук, Полтавська обл.) ухвалив рішення тимчасово відкликати один електропоїзд «Української залізничної швидкісної компанії» (УЗШК) для здійснення заміни перетворювачів системи електроживлення, адже в ході експлуатації поїзда в них були виявлені неполадки, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).
Згідно з повідомленням, перевезення пасажирів на маршруті Київ - Вінниця - Одеса з 8 липня 2014 року будуть тимчасово здійснюватися одним електропоїздом категорії "Інтерсіті+" "Тарпан" №761/762 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.
«Другий електропоїзд завод-виробник відкликав в Українській залізничній швидкісній компанії для того, щоб замінити перетворювачі системи забезпечення електроживлення. Це обладнання, яке забезпечує функціонування систем освітлення, вентиляції, кондиціонування та санвузлів», - пояснили в «Укрзалізниці».
За даними прес-служби, 8 липня поточного року бригада сервісної служби заводу-виробника після прибуття поїзда на станцію Одеса виявила відмова в роботі перетворювачів, тому пасажири були пересаджені в поїзд №24 Одеса-Москва, а виробник відкликав електропоїзд для оперативного усунення несправностей.
«Пасажирам, які звернулися до каси для компенсації різниці у вартості проїзду, повернули кошти. Інформація, поширена низкою ЗМІ про виникнення недоліків у конструкції електропоїзди виробництва ПАТ "КВБЗ", не відповідає дійсності", - підкреслили в прес-службі.
За інформацією заводу-виробника, для відновлення роботи цього обладнання знадобиться орієнтовно 10 днів.
«Склад електропоїзда на ходу. Він самостійно прибув з Одеси до станції Крюків-на-Дніпрі. Сталася лише відмова обладнання, яке не дозволяє створити комфортні умови для пасажирів. Приносимо вибачення», - цитує прес-служба технічного директора Крюківського вагонзаводу Сергія Лутоніна.
У цей час перевезення пасажирів електропоїздом «Інтерсіті+» №761/762 здійснюються в штатному режимі.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЭКр1 в два рази менше, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн з ПДВ.
Перший склад «Укрзалізниця» залучила на маршруті Київ - Одеса, який почав курсувати з 1 липня 2014 року, другий - на маршруті Київ - Львів, який почав курсувати з 24 червня.
Довідка УНІАН. Електропоїзд ЭКр1 - міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуці (Полтавська обл.) у 2011-2012 роках. Поїзд складається з 7 причіпних і 2 головних моторних вагонів і має 609 сидячих місць. Експлуатаційна швидкість поїзда складає 160-200 км/год.
З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.
Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.