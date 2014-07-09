Авіакомпанія Emirates купить у Boeing 150 нових літаків на $56 млрд

Американський авіаконцерн Boeing уклав з авіакомпанією Emirates Airline, що базується в Дубаї, контракт на поставку 150 літаків нової моделі 777Х на суму 56 мільярдів доларів, повідомляється в прес-релізі на сайті Boeing, передає РИА Новости.

Контракт передбачає можливість покупки Emirates в майбутньому ще 50 літаків, що збільшить його суму до 75 мільярдів доларів.

В даний час у Emirates Airline вже є 138 літаків попередньої моделі - Boeing 777.

Boeing 777Х, проектування якого почалося минулого року, повинен стати першим в новому поколінні авіалайнерів серії 777 американського авіаконцерну. Початок виробництва запланований на 2017 рік, а серійне - з 2020 року.

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Згідно з планами Boeing, новий авіалайнер повинен стати найбільшим, але при цьому найбільш економічним у світі літаком з двома двигунами. Лайнер передбачається створити у двох варіантах - на 350 і на 400 посадочних місць.