Для бажаючих виїхати із зони АТО організували штаби на залізничних станціях

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) організувала роботу регіональних координаційних штабів на залізничних станціях у трьох східних областях України для людей, які планують виїхати із зони проведення антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Зокрема, штаби будуть функціонувати на залізничних станціях в Красноармійську (Донецька область), Сватове (Луганська область), Барвінкове (Харківська область).

Згідно з повідомленням, до складу працівників штабів увійдуть начальники вищевказаних залізничних станцій.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» надає вимушеним переселенцям зі сходу України безкоштовну послугу користування кімнатами матері та дитини на вокзалах ряду станцій.

Раніше ДСНС повідомляла, що з початку антитерористичної операції з районів Донецької та Луганської областей співробітники Міжвідомчого координаційного штабу вивезли і розселили в безпечних регіонах понад 32,5 тис. громадян, які опинилися в зоні активних бойових дій.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. В даний час звільнені ще ряд міст на сході України, бойовики перебазувалися в Донецьк і Луганськ. Ряд населених пунктів залишається під контролем терористів.