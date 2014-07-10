«МТС Україна» відновила роботу в Слов'янську

«За результатами відновлювальних робіт, які проводили інженери «МТС», вчора в Слов'янську і передмістях з'явилося радіопокриття мережі «МТС Україна», - повідомила УНІАН прес-служба оператора.

У компанії нагадали, що протягом тривалого часу на районних електричних мережах (РЕМ) в Слов'янську було відсутнє електропостачання об'єктів мобільних мереж оператора.

Як повідомляв УНІАН, «МТС Україна» оцінює мінімальні витрати на відновлення пошкодженої в результаті бойових дій на сході України мережі в 2,5 млн. грн.

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Довідка УНІАН. «МТС Україна» є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM і CDMA-450, обслуговує більш як 22 млн. абонентів.

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«МТС Україна» - дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).