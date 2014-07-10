Донецька залізниця спростовує інформацію про зняття всіх чоловіків з поїзда Донецьк - Київ

Донецька залізниця (ДЗ) спростовує інформацію, поширену 9 липня низкою ЗМІ про те, що нібито з поїзда за маршрутом Донецьк - Київ бойовики зняли всіх чоловіків, які намагалися покинути місто, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Донецька залізниця заявляє, що ці відомості не відповідають дійсності. Звертаємося до засобів масової інформації з наполегливим проханням - надавати достовірну перевірену інформацію, а тим журналістам, які тиражують чужу інформацію, для перевірки її істинності звертатися в прес-службу Донецької залізниці", - заявили в прес-службі.

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У повідомленні підкреслюється, що новини подібного роду сіють паніку серед населення, а також дискредитують видання.

Раніше низка ЗМІ повідомили з посиланням на очевидців події про те, що бойовики в Донецьку зняли з поїзда Донецьк - Київ усіх чоловіків, які намагалися покинути місто, з метою відправити всіх на фронт. Очевидці підкреслювали, що вже не перший день чоловіків, які ходять по місту без паспорта, примусово «закликають» служити в армії ДНР.

Як повідомляв УНІАН, у цей час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. У цей час звільнені ще ряд міст на сході України, бойовики перебазувалися в Донецьк і Луганськ. Ряд населених пунктів залишаються під контролем терористів.