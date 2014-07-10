Авіакомпанії Росії винні Україні понад 200 млн грн за польоти над Кримом

Російські авіакомпанії повинні компенсувати Україні понад 200 млн грн штрафу за незаконне порушення повітряного простору України над Кримським півостровом, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«Станом на 7 липня 2014 року ми разом з Державіаслужбою вже зафіксували близько 3300 таких фактів, за якими, згідно з українським законодавством, складаються постанови про адміністративні штрафи. Ці штрафи нараховуються щоденно. Зараз ця сума перевищила 200 млн гривень, які російські авіакомпанії повинні компенсувати Україні», - розповів Петренко в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр».

За його словами, Україна вказала факти порушень у скарзі, яку має намір подати до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

«Якщо Росія не усуне ці порушення і не компенсує Україні зазначені збитки, тоді ми поставимо питання про виключення її з ІКАО. Як наслідок, ці компанії не зможуть літати на території країн - учасниць конвенції, а це фактично весь світ», - наводить слова міністра «Урядовий кур'єр».

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня ІКАО офіційно підтвердила контроль українських авіавлади над кримським авіаційним простором.

Російська Федерація з 3 квітня зробила спроби в односторонньому порядку взяти на себе функції щодо забезпечення аеронавігаційного обслуговування у частини Сімферопольського району.

Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Довідка УНІАН. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності.

Рекомендацій ІКАО дотримуються найбільші авіаперевізники і аеропорти світу.