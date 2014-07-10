Активісти вимагають тимчасово відсторонити керівництво «Борисполя»

Про це заявив голова Асоціації Володимир Лесик.

«Враховуючи факти, що обидва нинішніх керівника раніше очолювали «Бориспіль», протягом періоду, що перевіряється, ми вимагаємо відсторонити їх на час проведення аудиту, щоб уникнути будь-якого їхнього втручання і впливу на результати», - зазначив активіст.

Зокрема, активісти нагадали, що Борис Шахсуваров очолював аеропорт «Бориспіль» у 2008-2011 роках, а до цього в 1994-1999 роках він працював в аеропорту на посаді першого заступника гендиректора. У серпні 2010 року правоохоронні органи навіть затримали Шахсуварова і провели обшук у його робочому кабінеті. Його звинуватили в розкраданні в особливо великих розмірах. Згідно з публікацій у ЗМІ, значна частина державних коштів, виділених на будівництво терміналу F, була виведена Б. Шахсуваровим на рахунки приватних фірм.

Сергій Гомболевський у період до 2011 року обіймав посаду начальника термінального комплексу аеропорту і пішов з підприємства одночасно з Б. Шахсуваровым.

До того ж В.Лесик підкреслює, що заяви Міністерства інфраструктури за підсумками перевірки «Борисполя» суперечливі. «З одного боку, заступник міністра заявляє про те, що виявлено безліч порушень, а з іншого боку, каже, що в людей, які тоді очолювали аеропорт, зловживань не виявлено», - зазначив активіст.

Читайте такожМінінфраструктури виявило фінансові махінації в аеропорту "Бориспіль"

Нагадаємо, 8 липня активісти «Асоціації захисту прав громадян України» та організації «Українська націоналістична самооборона» провели акцію протесту під будівлею Мінінфраструктури. Пікетувальники вимагали від міністра Максима Бурбака звільнити з посади генерального директора аеропорту "Бориспіль" Сергія Гомболевского.

У той же день заступник міністра інфраструктури України Петро Пинкассделал заяву, що Управління внутрішнього аудиту Міністерства інфраструктури в ході перевірки фінансово-господарської діяльності найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» за 2011-2014 роки виявило безліч порушень. На даний момент управління внутрішнього аудиту завершує перевірку фінансово-господарської діяльності аеропорту. Після чого матеріали за встановленими фактами будуть передані в правоохоронні органи.

До того ж заступник міністра зазначив, що зловживань нинішнім керівництвом підприємства поки не було зафіксовано. «Проти Сергія Гомболевского сьогодні немає жодного встановленого факту вчинені особисто ним порушень. Якщо таке буде виявлено, тоді будуть застосовуватися кадрові рішення», - заявив П. Пінкас.

Голова Асоціації захисту прав громадян України» Володимир Лесик нагадує, що «ключові посади в «Борисполі» на протязі довгого часу займають одні й ті ж особи, які замішані у корупційних схемах».

Активісти вже направили офіційні листи з викладеними фактами зловживань в «Борисполі» в Генеральну прокуратуру України, прем'єр-міністру України Арсенію Яценюку та президенту України Петру Порошенку, але відповіді поки не отримали. Крім того, Лесик звинуватив заступника глави аеропорту Бориса Шахсуварова в подвійному громадянстві - України та Росії.