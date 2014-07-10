"Укрзалізниця" додала потяги з Києва до Ужгорода та Івано-Франківська

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на період з 11 липня по 1 серпня 2014 року призначила додатковий поїзд № 269К/269Л сполученням Київ - Івано-Франківськ, на 11 і 13 липня - додатковий поїзд № 239К/239Л за маршрутом Київ - Ужгород, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд № 269К/269Л Київ - Івано-Франківськ курсуватиме з 11 липня через день за непарними числами. Час відправлення поїзда з Києва - 22:23, час прибуття на станцію Івано-Франківськ - 11:37. У зворотному напрямку поїзд буде курсувати починаючи з 12 липня через день за парними числами. Час відправлення поїзда з Івано-Франківська - 23:20, час прибуття до Києва - 13:45.

Додатковий поїзд № 239К/239Л сполученням Київ - Ужгород відправиться з Києва 11 липня о 21:37 і прибуде в Ужгород о 11:57. У зворотному напрямку поїзд вирушить 13 липня о 20:20 і прибуде в столицю о 11:57.

«Залізничники постійно аналізують попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної здатності вокзалів) призначають додаткові поїзди і збільшують кількість вагонів у цілорічних поїздах», - підкреслили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.