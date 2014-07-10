У МАУ назвали образливими скарги заступника міністра інфраструктури на сервіс компанії

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заявляє, що ображена публічними некоректними висловлюваннями заступника міністра інфраструктури України Андрія Бондаренка щодо сервісу МАУ, а також боргів перед Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

«Подібними неправдивими публічними висловлюваннями чиновник високого рангу фактично образив весь колектив авіакомпанії МАУ», - заявили в прес-службі компанії.

«На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Бондаренко дає негативну оцінку нової концепції харчування МАУ "Купуй на борту", впровадженої в економ-класі на міжнародних середньомагістральних рейсах тривалістю від півтора до трьох годин. Програма платного харчування була впроваджена ще 1 березня 2014 року, про що авіакомпанія заздалегідь поінформувала ЗМІ та широку громадськість. Сьогодні близько 45% пасажирів в Європі купують квитки на рейси авіакомпаній, що пропонують вибір додаткових послуг, у тому числі бортового харчування за окрему плату. Концепція "Купуй на борту" дозволяє МАУ запропонувати пасажирам більш гнучку систему тарифів і можливість самостійно вибирати і оплачувати той рівень сервісу на борту, який є для них найбільш прийнятним», - відзначили в компанії.

МАУ зазначає, що колективу авіакомпанії образливо чути від члена уряду звинувачення у "відсутності совісті", адресовані компанії, - «єдиному українському перевізнику, що зумів в умовах складної ситуації зберегти мережу внутрішніх і міжнародних рейсів та в повному обсязі виконати свої зобов'язання перед пасажирами і партнерами».

Авіаперевізник нагадав, що безоплатно перевіз пбільше 60-ти постраждалих і поранених для лікування та реабілітації за кордоном і надав 50%-ву знижку на перельоти для членів їх сімей та родичів. Також рейсами МАУ з різних країн було доставлено понад 18 тонн гуманітарних вантажів.

Що ж стосується заяв про нібито наявний борг авіакомпанії перед аеропортом "Бориспіль", то у компанії нагадали, що взаємні фінансові претензії між авіакомпанією МАУ і аеропортом "Бориспіль" знаходяться в стадії незавершеного судового розгляду і рішення судом ще не винесене. «Авіакомпанія МАУ заперечує наявність заборгованості перед аеропортом і, у свою чергу, наполягає на тому, що аеропорт має заборгованість перед МАУ», - йдеться в заяві.

У МАУ зазначили, що заява Бондаренко дискредитує ділову репутацію авіакомпанії і є образливою для всього її колективу.

«Авіакомпанія МАУ буде використовувати всі передбачені законом заходи і способи захисту честі, гідності та ділової репутації компанії. МАУ також сподівається, що керівництво країни дасть належну оцінку діям чиновника», - заявили в компанії.