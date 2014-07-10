Китай відтермінував Україні виплати за кредитом для «Повітряного експресу»

Експортно-імпортний банк Китаю надасть Україні дворічне відтермінування платежів за першим траншем у розмірі 52 млн дол. кредиту, наданого на будівництво «Повітряного експресу», - швидкісної залізниці з Києва до аеропорту «Бориспіль».

Як повідомила УНІАН прес-служба Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестпроект), про це за результатами двосторонніх переговорів з китайською делегацією у Києві заявив заступник голови Держінвестпроекту Кирило Бондар.

«Ми оцінюємо цей візит китайської сторони вкрай позитивно, адже є спільне розуміння подальшої реалізації проекту. Для «Повітряного експресу» це відправна точка в умовах нових політичних реалій. Китайська сторона ухвалила рішення про продовження кредитних канікул на 2 роки з першого траншу на 52 мільйони доларів », - цитує прес-служба Бондаря.

За словами керівника національного проекту «Повітряний експрес» Андрія Галущака, наведеними у релізі, рішення про відтермінування початку виплати за першим траншем кредиту вже прийнято, і зараз йде процес юридичного оформлення документів.

За даними прес-служби, представники китайської сторони залишилися задоволеними ходом реалізації національного проекту і роботою з Держінвестпроектом.

Водночас представники КНР висловили стурбованість можливістю втрати національного статусу проекту або передачі його іншим органам виконавчої влади. За їх словами, подібні дії призведуть до затримки реалізації проекту і необхідності проводити додаткові консультації на рівні керівництва Китаю із заміни виконавця проекту.

У прес-службі відзначили, що сторони підтвердили відсутність будь-яких політичних ризиків для реалізації проекту. Крім того, за словами української сторони, проект має підтримку на рівні вищого політичного керівництва обох держав.

У рамках переговорів також було розглянуто механізм фінансування підрядних робіт в Україні за рахунок китайських коштів. Консультації з цього приводу будуть продовжені з урахуванням необхідності усунення розбіжностей у законодавстві країн.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у квітні влада Китаю висловила сподівання на прискорення реалізації проекту "Повітряний експрес". Представники КНР заявили, що китайський підрядчик готовий реалізувати усі роботи у певні терміни, згідно з контрактом.

Довідка УНІАН. Національний проект "Повітряний експрес" реалізує Держінвестпроект України. Нацпроект передбачає будівництво швидкісного залізничного пасажирського сполучення між станціями "Київ-Пасажирський" і Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Національний проект "Повітряний експрес" - це перший великий інфраструктурний об'єкт, що реалізовується на основі, що окупається, не за бюджетні кошти. Нацпроект фінансує Ексімбанк Китаю. Загальна вартість проекту становить 372,3 млн дол.