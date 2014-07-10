Через бої під Сіверськом вийшло з ладу обладнання тягової підстанції

На Донецькій залізниці (ДЗ) у результаті бойових дій на сході України, де в даний час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, виведено з ладу обладнання тягової підстанції станції Сіверськ, яке забезпечує електричною енергією електровози, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Вночі 10 липня 2014 року в результаті бойових дій зруйновано обладнання на відкритому майданчику розподільчого пристрою 110 кВ тягової підстанції станції Сіверськ», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, пошкоджені вакуумні вимикачі, силові трансформатори та інше обладнання. В будівлі підстанції вибиті шибки, пошкоджено покрівлю та стіни. «Жертв серед персоналу немає», - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).