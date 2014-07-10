Автобусне сполучення між Донецьком та Слов'янськом відновлять з 13 липня

Автобусне сполучення між Донецьком і Слов'янськом буде відновлено з 13 липня, повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації.

«Перевізники, з якими укладені офіційні договори, почнуть роботу з 13 липня після перегрупування і відповідної екіпіровки транспортних засобів», - говориться в повідомленні.

При цьому не повідомляється, як саме екіпірують автобуси.

У прес-службі відзначили, що на сьогодні, згідно з інформацією управління Укртрансінспекції в Донецькій області, перевезення пасажирів між Донецьком і Слов'янськом здійснюють тільки нелегальні перевізники.

Офіційно на маршруті Донецьк-Слов'янськ працює один перевізник, але перевезення здійснюються тільки з Донецька до Краматорська, говориться в повідомленні.

Читайте такожОбстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою - штаб АТО

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики визволили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. В даний час визволено ще ряд міст на сході України.

Один із найбільших українських операторів «МТС Україна» 10 липня повідомив про відновлення роботи мобільної мережі в Слов'янську.

Управління Державної казначейської служби України в Слов'янську відновило роботу 9 липня. Цього ж дня державний «Ощадбанк» відновив роботу своїх підрозділів у Слов'янську і Краматорську.

8 липня енергетики компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК) відновили роботу пошкоджених ЛЕП і підстанцій, що живлять Слов'янськ, а «Укрзалізниця» відновила рух електропоїздів у напрямку з Харкова до Слов'янська.

В даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.