«Укрзалізниця»: ціни на зерно зростають значно швидше, ніж тарифи на перевезення

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявила, що запропоноване нею підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення на 12,5% цього року, як і раніше, значно відстає від зростання цін на зернову продукцію, оскільки ціни на зерно ростуть значно швидше, ніж відбувається зміна тарифу на вантажоперевезення, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на начальника головного комерційного управління відомства Юрія Меркулова.

«Запропоноване підвищення тарифів на вантажні перевезення на 12,5% враховано в макроекономічних показниках розвитку економіки України і відповідає ціновій політиці на 2014 рік. Проте через те, що індексація тарифів здійснюється несвоєчасно, середньорічне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення становитиме не 7,3%, як це закладено в розрахунках макропоказників, а 5,2%, що вплине на зростання індексу цін виробництва лише на 0,04 процентного пункту», - цитує прес-служба Меркулова.

За його словами, індексація тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом необхідна для поліпшення фінансового стану галузі і виконання інвестиційних програм і функціонування залізничного транспорту в рівних економічних умовах з іншими суб'єктами господарювання.

Також повідомляється, що начальник головного комерційного управління «Укрзалізниці» відзначив необхідність усунення існуючої диспропорції в діючих вантажних тарифах на перевезення зерна залізничним транспортом, що відповідатиме вимогам Світової організації торгівлі і генеральної угоди про торгівлю послугами 1994 року.

Згідно з повідомленням, індекс зростання тарифів у 2014 році порівняно з 2008 роком з урахуванням вирівнювання тарифів на перевезення зернових вантажів становитиме 46,9%, а ціна на пшеницю II класу за вказаний період збільшилася на 104,9%. Транспортна складова у 2008 році для вказаного вантажу становила 6%, а після запропонованого вирівнювання тарифів становитиме лише 4,4%.

Меркулов зазначив, що ціна 1 кг пшениці і ячменю від запропонованої зміни рівня тарифів збільшиться лише на 4,6 і 2,9 копійок відповідно. У 2013 році у внутрішньому сполученні залізничним транспортом було перевезено 0,763 млн тонн зернових вантажів, зокрема 0,403 млн тонн пшениці, жита і ячменю.

«Більш як 96,5% зернових вантажів перевозиться на експорт, і вартість експортного зерна вантажовласники формують за світовими цінами, а контракти укладають в іноземній валюті. Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом є державно регульованими і встановленими в національній валюті. Тому навіть з урахуванням індексації тарифів їх вплив на ціну продукції порівняно з 2008 роком залишиться незмінним», - наголосив фахівець відомства.

Зокрема, тариф на перевезення 1 тонни зерна на експорт зменшився з 15,3 до 11,8 дол., або на 22,9%, а транспортна складова залишиться незмінною і становитиме 5,1%.

«В той час, як тарифи на перевезення залізничним транспортом жорстко регулюються державою, а ціни на зернову продукцію формуються вільно з урахуванням світових цін, пропозиція Української аграрної конфедерації щодо непідвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом є неприйнятною», - констатував Меркулов.

Як повідомляв УНІАН, Українська аграрна конфедерація звернулася до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка із закликом не допустити підвищення вартості перевезень залізницею, посилаючись на те, що це спричинить збільшення логістичної складової ціни, знизить рівень конкурентоспроможності вітчизняного зерна і призведе до істотного падіння закупівельних цін на нього, а також негативно позначиться на доходах сільгосптоваровиробників.

Аграрії вважають за необхідне доопрацювати проект наказу Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України і пов'язані з ними послуги" в частині приведення коефіцієнтів, які застосовуються при визначенні провізних платежів щодо зернових вантажів, до економічно обґрунтованого рівня.

«Укрзалізниця» ініціює цього року підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5%. Проект наказу, підготовлений відомством, також передбачає усунення диспропорції в діючих тарифах на перевезення зерна, що сприятиме зростанню тарифів на зернові перевезення у внутрішньому сполученні. Зокрема, пропонується встановити єдиний коефіцієнт до тарифів при перевезенні зернових вантажів залізничним транспортом незалежно від виду сполучення.