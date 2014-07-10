Бойовики підірвали залізничну колію біля станції Оленівка на Донеччині

Бойовики вкотре пошкодили ділянку залізничного полотна біля станції Оленівка (Донецька область), найімовірніше, в результаті вибуху, повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, до Волноваського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що при обході залізничної колії було виявлено два пошкодження електроопор і колій на перегоні між Докучаївським флюсодоломітним комбінатом і станцією Оленівка, які пошкоджені, ймовірно, вибухом.

За даними прес-служби, попередня правова кваліфікація - стаття 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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Як повідомляв УНІАН, вночі 10 липня на Донецькій залізниці в результаті бойових дій на сході України, де наразі триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів,виведено з ладу устаткування тягової підстанції станції Сіверськ, яка забезпечує електричною енергією електровози.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки доріг, унаслідок чого ДЗ скасовувала ряд потягів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

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Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).