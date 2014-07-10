"Укртранслізинг" підозрюють у привласненні державних коштів та майна залізниць

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") підозрює найбільшу українську лізингову компанію "Укртранслізинг" у привласненні державних коштів і активів залізниць, і в зв'язку з цим звертається до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити факти можливої незаконної діяльності цієї компанії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Укрзалізниця» з метою захисту законних прав та інтересів від протиправних дій з боку лізингової компанії «Укртранслізинг», спрямованих на привласнення державних коштів і активів, а також посягань на державне майно і пересувний склад залізниць, звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням провести перевірку щодо встановлення фактів незаконної і неправомірної діяльності «Укртранслізинг» і, у разі їх підтвердження, відкрити кримінальне провадження», - говориться в повідомленні.

У своєму зверненні до ГПУ «Укрзалізниця» просить дати правову оцінку збільшенню державної частки статутного капіталу лізингової компанії, до якої були внесені кошти і майно залізниць України, на суму близько 630 млн. грн.

Як наголошують у прес-службі, вищезгадані дії компанії мали системний характер і призводили до виведення з-під управління і контролю "Укрзалізниці" державного майна, коштів і рухомого складу. Зокрема, з майнових активів через Фонд держмайна до статутного капіталу "Укртранслізинга" були внесені вантажні вагони і одна з будівель в Києві. Так, у статутному капіталі лізингової компанії державна частка становила 41,7% акцій, тоді як основний їх пакет належав найбільшій в Україні приватній транспортно-експедиторській компанії «Лемтранс» (Донецьк), що входить до складу групи СКМ бізнесмена Ріната Ахметова.

«У листі до ГПУ «Укрзалізниця» констатує, що сума формування державної частки з моменту створення лізингової компанії стрімко зростала: спочатку становила 20 млн. грн, потім 551,5 млн., і досягла рекордних 630 млн. грн», - відзначили у прес-службі.

При цьому збільшення державної частки статутного капіталу "Укртранслізинга" досягалося шляхом внесення доповнень до постанови Кабміну №840 від 8 червня 1998 року, за рішенням якого і була створена зазначена компанія.

21 липня 2005 року уряд своєю постановою № 611 скасував попередні рішення і вимагав невідкладно повернути залізницям України кошти, майно і пересувний склад, які були передані лізинговій компанії.

«Ці заходи не були здійснені, оскільки рішення Господарського суду Києва було ухвалене не на користь "Укрзалізниці" і в порушення вимог чинного законодавства не було оскаржено в судах апеляційної та касаційної інстанцій колишніми представниками Кабміну і "Укрзалізниці", - зазначає прес-служба.

"Укрзалізниця" наголошує, що керується лише державними інтересами, і висловлює надію, що «шляхом швидкого прокурорського реагування буде вжито заходів до належного повернення в державну власність коштів, майна і рухомого складу залізниць, які були внесені до статутного капіталу "Укртранслізинга", свідомі та цілеспрямовані дії якого, на думку залізничників, виходили за межі правового поля».

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна на початку червня 2014 року ухвалив рішення про приватизацію 47,67% "Укртранслізинга", наприкінці місяця відібрав оцінювача держпакета акцій – ним стало ТОВ "Роял Бізнес Систем-ЛТД" (Київ).

Довідка УНІАН. ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної та сільськогосподарської техніки.

Основними акціонерами компанії є: ТОВ «Лемтранс» - 49,9584% акцій, Фонд державного майна України - 47,669% акцій, корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» - 2,3267% акцій, а також фізичні особи.