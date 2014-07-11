Керченський міст побудують силами безробітних кримчан і він буде платним - ЗМІ

У Росії вирішили, що кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) можуть бути використані на будівництво Керченського мосту в окупованому Криму за умову, що цей проект матиме якийсь фінансовий потік. Про це повідомив в інтерв'ю телеканалу «Росія 24» міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає Крыминформ.

Читайте такожЗамість Керченського мосту росіяни пропонують побудувати канатну дорогу«Можуть бути використані засоби ФНБ? Можуть, за умову, що цей проект матиме якийсь фінансовий потік, тобто, якщо міст буде платним. Проїзд по мосту для вантажного транспорту, великовантажного транспорту цілком може бути платним, може бути платним і для звичайних автомобілів. Якщо ціна буде прийнятною для поїздок, то чому б і ні?», - сказав він.

Читайте такожЗМІ: На Керченській переправі накопичилося 1700 машин, водіям продають місця в черзі на поромЗа словами Сілуанова, близько 40% від вартості об'єкта може бути профінансовано з коштів ФНБ.

«Зараз йдеться про вартість об'єкту близько 200-250 млрд рублів, дуже затратно. Вартість проекту поки ще не підтверджена експертами, це на рівні перших прикидок, тому до 40% від цієї суми могли б бути задіяні з коштів ФНБ», - сказав він.

Читайте такожНуланд: США готові найближчим часом запровадити нові санкції проти РосіїКрім того, нелегітимна влада окупованого Росією Криму вирішила, що Керченський міст будуватимуть безробітні кримчани. Так, Республіканському центру профосвіти доручено визначити робочі спеціальності, які будуть затребувані при будівництві Керченського мосту і навчити за ними безробітних кримчан, передає сайт "Крим. Реалії".

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