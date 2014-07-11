На Донеччині терористи підірвали два автомобільні мости над залізничними коліями
10:28, 11 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Вчора ввечері терористи підірвали автомобільні мости неподалік Микитовки та Попасної на Донеччині.
Уламки споруди впали на залізничну колію / УНІАН
Як повідомляє ТСН, бойовики підірвали автодорожній міст на трасі "Лисичанськ - Сіверськ". Після вибуху уламки прольоту пошкодженої споруди впали на залізничну колію. Рух потягів довелося призупинити.
Другий міст вибухнув від дій терористів неподалік станції на автотрасі "Горлівка - Дзержинськ". Уламки конструкції також впали на колію, постраждалих немає . Жителі Горлівки повідомляють, що чітко чули вибух в цей час з боку моста.
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Як повідомляв УНІАН, 9 липня бойовики підірвали конструкцію шляхопроводу над залізничними коліями на автомобільній дорозі Київ - Харків - Довжанський біля села Роти.
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