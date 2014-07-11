"Укрзалізниця" продовжила курсування додаткового поїзда Луганськ – Київ для евакуації населення
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для забезпечення перевезення населення із зони бойових дій на сході України, продовжила період курсування додаткового поїзда №564/563 Луганськ-Ясинувата-Київ до 15 липня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, з Луганська даний поїзд відправляється щодня о 17:30, і робить тривалу зупинку на станції Ясинувата - з 20:34 до 21:00 і прибуває до столиці о 14:52.
У зворотному напрямку, за даними прес-служби Донецької залізниці, потяг відправляється о 19:20, прибуває в Ясинувату у 12:06, Луганськ - у 15:40.
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Як повідомляв УНІАН, у київському напрямку щодоби курсують три графікових поїздів з Луганська (№20, №126 та №134) і два з Донецька (№84, №37).
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«Укрзалізниця» в цілях забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону у київському напрямку, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька.