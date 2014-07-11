До Краматорська знову ходять електрички

Донецька залізниця (ДЗ) із 11 липня відновила рух приміських поїздів у напрямку звільненого від терористів Краматорська в Донецькій області, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

Згідно з повідомленням, Донецька магістраль продовжує до Краматорська маршрут проходження приміського поїзда № 6618 Донецьк - Дружківка.

Крім того, ДЗ призначає приміські поїзди №6620 Ясинувата – Краматорськ, №6621 Краматорськ – Ясинувата, №6631 Краматорськ – Ясинувата, які курсуватимуть за заданим маршрутом із усіма зупинками на зупиночних пунктах.

Водночас, приміські поїзди №6202/6215, №6096/6077, №6216/6213 сполученням Красний Лиман – Святогірськ - Красний Лиман курсуватимуть із Красного Лимана до Ізюма і назад.

Разом із тим, скасовуються приміські поїзди №6211 Святогірськ - Красний Лиман і №6204 Красний Лиман - Святогірськ.

"У ситуації, що склалася, при плануванні поїздки залізничним транспортом пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією до залізничних кас і довідкових служб вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах і станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів", - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила рух електропоїздів у напрямку з Харкова до Слов'янська, яке було перервано через бойові дії на сході України.

В даний час на сході України продовжується активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угрупувань сепаратистів.

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5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені в середині квітня. Наразі звільнено ще ряд міст на сході України, бойовики перебазувалися до Донецька й Луганська. Ряд населених пунктів залишаються під контролем терористів.

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Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).