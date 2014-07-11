Збір за першу реєстрацію транспорту можуть скасувати

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у рамках підготовки реформи податкового законодавства запропонувало уряду скасувати збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

Про це йдеться у проекті концепції податкової реформи, оприлюдненому на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з п. 234.1.1 Податкового кодексу України, на сьогодні ставка збору за первинну реєстрацію легкового автомобіля становить від 3,82 грн за 1 куб. см для автомобілів з об'ємом двигуна до 1000 куб. см до 76,35 грн за куб. см для авто з об'ємом двигуна понад 6500 куб. см.

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Ставка першої реєстрації поширених в Україні автомобілів з робочим об'ємом двигуна 1001-1500 куб. см становить 6,37 грн за куб. см, 1501-1800 куб. см - 8,9 грн, 1801-2500 куб. см - 12,73 грн. Для транспортних засобів, які використовувалися до 8 років, застосовується коефіцієнт 2, а для тих, які використовувалися понад 8 років, - коефіцієнт 40.

Отже, імпортерам уживаних транспортних засобів невигідно ввозити автомобілі старше 8 років, оскільки їх ціна значно збільшується.

У повідомленні зазначається, що в рамках реформи необхідно скасувати численні спеціальні податки і збори, які сумарно генерують 2% доходів державного бюджету, але потребують окремого адміністрування.

Як повідомляв УНІАН, у квітні виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу на підакцизний легковий автомобіль».

Мінекономрозвитку пропонує скоротити кількість базових податків з 22 до 8, зокрема, залишити податок на прибуток, на додану вартість, акцизний податок, ресурсний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, фіксований сільськогосподарський податок і єдиний податок, який платять підприємці за спрощеною системою оподаткування.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розробити нову редакцію Податкового кодексу і упровадити в Україні до 2016 року нову спрощену систему оподаткування, яка в першу чергу передбачатиме скорочення базових податків до восьми. За словами глави уряду, виконання цього завдання дозволить спростити процедуру адміністрування збору податків, знищити корупцію в податковій сфері і дати можливість підприємцям працювати в прозорих і зрозумілих умовах.

Концепцію податкової реформи також розробляє Міністерство фінансів України. Для цього в Мінфіні у квітні поточного року було створено 9 робочих груп, які надалі повинні внести свої пропозиції щодо нової редакції Податкового кодексу.