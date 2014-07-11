На Луганщині через бойові дії скорочують маршрути частини електричок

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з нестабільною ситуацією на сході України, де в даний час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, скоротила схеми маршрутів курсування деяких приміських поїздів у Луганській області, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, Донецька залізниця скоротила маршрути курсування таких поїздів: № 6481/6482 Сентянівка - Старобільськ курсуватиме до Луганська, № 6401/6402 Родакове - Кондрашевська-Нова також до Луганська, № 6483/6484 Старобільськ - Сентянівка курсуватиме з Луганська.

Крім того, поїзду № 6485/6486 Родакове - Старобільськ встановлюється сполучення Родакове - Луганськ, поїзду № 6487/6488 Старобільськ - Родакове встановлюється сполучення Луганськ - Родакове, № 6403/6404 Кондрашевська-Нова - Родакове буде курсувати з Луганська, № 6429 Дебальцеве - Вільхова курсуватиме до Луганська, № 6430 Вільхова - Комунарськ буде курсувати з Луганська, № 6443 Комунарськ - Вільхова курсуватиме до Луганська.

Крім того, Донецька залізниця скасувала поїзди № 6436 Вільхова - Луганськ, № 6439/6440 Луганськ - Кондрашевська-Нова, № 6441/6442 Кондрашевська-Нова - Родакове, № 6408 Вільхова - Луганськ.

«У цій ситуації під час планування поїздки залізничним транспортом пасажирам треба звертатися за уточнюючою інформацією в залізничні каси та довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях, де гучномовним зв'язком проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів», - підкреслили в прес-службі.

Читайте також"Укрзалізниця" продовжила курсування додаткового поїзда Луганськ – Київ для евакуації населення

Як повідомляв УНІАН, увечері 10 липня терористи підірвали автомобільні мости недалеко від Микитівки і Попасної в Донецькій області, в результаті чого уламки прольоту пошкоджених споруд впали на залізничні колії, постраждалих немає.

Донецька залізниця з 11 липня 2014 року відновила рух приміських поїздів у напрямку звільненого від терористів Краматорська у Донецькій області, ще раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила рух електропоїздів у напрямку з Харкова до Слов'янська.

Читайте такожВідновлено рух електропоїздів в Донецьку область

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки колії, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).