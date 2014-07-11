«Укрзалізниця» відновила 38 пошкоджених терористами об'єктів інфраструктури

Станом на 10 липня залізничники відновили 38 дорожньо-транспортних об'єктів зі 127 пошкоджених у ході бойових дій на сході України між українськими силовиками та терористичними й бандитськими угрупуваннями сепаратистів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

"Станом на 10 липня залізничники відновили 38 об'єктів інфраструктури. Інші 89 об'єктів - ділянки колії, мости, шляхопроводи, прилади електропостачання та зв'язку - залишаються зруйнованими, а рух поїздів на деяких ділянках поки закрито. Доступ на вказані об'єкти обмежено через бойові дії, тому відновлювальні роботи на них не проводяться або здійснюються частково", - сказано в повідомленні.

Зокрема, всього в результаті несанкціонованих втручань у роботу залізничного транспорту в межах Південної, Донецької та Придніпровської залізниць пошкоджено 127 об'єктів інфраструктури.

Крім того, залізничники також продовжують відновлювати пристрої електропостачання на ділянках Слов'янськ - Шпичкине, Слов'янськ - Машчормет, Машчормет - Красний Лиман, Красний Лиман - Сіверськ. На станції Слов'янськ відновлено за тимчасовою схемою живлення контактної мережі другу й четверту колії для можливості пропуску по них електрорухомого складу.

У прес-службі нагадали, що розпочато підготовчі роботи з відновлення вузлової лікарні та станції в місті Красний Лиман у Донецькій області, які були пошкоджені під час бойових дій.

Разом із тим, за даними прес-служби Міністерства інфраструктури України, за дорученням його керівника Максима Бурбака, в Слов'янську й передмісті підрозділи саперів Державної спеціальної служби транспорту міністерства проводять роботи з розмінування об'єктів транспортної галузі, що стало можливим завдяки звільненню міста від терористів.

«Станом на 17:00 10 липня сапери перевірили 3 кілометри залізничних колій і 3 мости - знайдено й знешкоджено міну МОН-100. Робота з розмінування триває», - підкреслили в прес-службі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця з 11 липня 2014 року відновила рух приміських поїздів у напрямку звільненого від терористів Краматорська в Донецькій області, ще раніше Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила рух електропоїздів у напрямку з Харкова до Слов'янська.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости й ділянки дороги, внаслідок чого ДЗ скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській та Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки колій.

Для відновлення 43 пошкоджених об'єктів електропостачання Донецької, Південної й Придніпровської залізниць, необхідно 180 млн гривень, а для відновлення 7 підірваних терористами залізничних мостів на сході України потрібно близько 50 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).