На Донеччині терористи обірвали кабель, кілька міст залишились без зв’язку
18:05, 11 липня 2014Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні приблизно о 10.00 на ділянці Костянтинівка-Дзержинськ Донецької області терористи обірвали оптико-волоконний кабель, залишивши без зв'язку низку населених пунктів.
Низка міст на Донбасі залишилась без зв’язку / УНІАН
Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.
За його словами, внаслідок таких дій без зв'язку залишились мешканці Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Красного Лиману і Святогорська.
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Водночас, Лисенко зазначив, що терористами було пошкоджено електроживлення у Дзержинську, в результаті чого відсутній мобільний зв'язок.
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