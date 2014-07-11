На Донеччині терористи обірвали кабель, кілька міст залишились без зв’язку

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

За його словами, внаслідок таких дій без зв'язку залишились мешканці Краматорська, Слов'янська, Дружківки, Красного Лиману і Святогорська.

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Водночас, Лисенко зазначив, що терористами було пошкоджено електроживлення у Дзержинську, в результаті чого відсутній мобільний зв'язок.