Кабмін затвердив фінансовий план «Борисполя»

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план на 2014 рік найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 9 липня 2014 року № 638-р

«Затвердити фінансовий план державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на 2014 рік, що додається до оригіналу», - йдеться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» планує залучити у 2014 році 1,702 млрд грн за рахунок залучення кредитів та можливого випуску корпоративних облігацій.

Аеропорт «Бориспіль» у 2013 році скоротив чистий прибуток в 3,25 разу - до 123,742 млн грн.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

«Бориспіль» за підсумками 2013 року скоротила пасажиропотік на 6,5% порівняно з 2012 роком - до 7,93 млн осіб.