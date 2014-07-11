У Слов'янську сапери знешкодили 4 вибухонебезпечні пристрої поблизу залізничних колій

Сапери Державної спеціальної служби транспорту України під час проведення робіт з розмінування низки транспортно-дорожніх об'єктів на звільнених від бойовиків територіях на сході України, виявили і знешкодили чотири вибухонебезпечних пристрої поблизу залізничних колій міста Слов'янськ Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Станом на 16:00 11 липня сапери Державної спеціальної служби транспорту Мінінфраструктури знайдено 4 вибухонебезпечних предмети - 1 міну та 3 підствольні гранати 25 калібру. Роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів проводяться в місті Слов'янськ Донецької області по периметру залізничних шляхів»,- сказано в повідомленні.

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У прес-службі нагадали, що робота саперів Держспецтрансслужби з розмінування об'єктів транспортної галузі в Слов'янську і передмісті ведеться за дорученням міністра інфраструктури Максима Бурбака.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17:00 10 липня сапери перевірили 3 кілометри залізничних шляхів і 3 мосту, виявивши і знищивши міну МОН-100.

Станом на 10 липня залізничники відновили 38 дорожньо-транспортних об'єктів з 127 пошкоджених в ході бойових дій на сході України між українськими силовиками і терористичними і бандитськими угрупованнями сепаратистів.

Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала ряд поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Національна гвардія завершила оперативно-профілактичне відпрацювання території населених пунктів між Родзинками і Слов'янську (Донецька область) на предмет закладених хв, вибухонебезпечних речовин і вибухівки.

Терористи ведуть на Донбасі мінну війну, використовуючи зокрема і заборонені протипіхотні міни.