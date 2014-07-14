Третій аукціон з продажу міністерських машин відбудеться 4 серпня

Кабінет міністрів України має намір 4 серпня провести третій етап аукціону з продажу автомобілів, що раніше використовувалися для потреб уряду, повідомляє прес-служба Секретаріату Кабміну.

На продаж виставлено 38 автомобілів, зокрема, 12 Mercedes-Benz і 17 Volkswagen Passat. Найдорожчими лотами є три лімузина ГАЗ-14 «Чайка», початкова вартість яких перевищує 500 тис. грн.

Згідно з договором між учасниками і біржею, у разі перемоги на торгах учасник буде зобов'язаний виплатити біржі 5% від кінцевої ціни майна.

Згідно з умовами аукціону, реєстраційний внесок для учасників торгів становитиме 17 грн, а гарантійний внесок по кожному лоту - 10% від початкової вартості автомобіля без ПДВ. Крок аукціону становить 10% від початкової вартості лота.

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Аукціон відбудеться 4 серпня о 11.00 у приміщенні Київської торгово-промислової палати.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін продав на першому аукціоні-продажу автомобілів з 8 73 урядових машин за 1,65 млн грн.

На другому аукціоні-продажу урядових машин було продано 27 з 65 автомобілів на загальну суму 2,28 млн грн. В аукціоні взяли участь 64 зареєстрованих учасника.