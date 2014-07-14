З 10 серпня між Києвом і Запоріжжям курсуватиме ще один Hyundai

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних потягів, призначило курсування ще одного швидкісного потягу категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem №736/735 за маршрутом Київ – Запоріжжя - Київ, який курсуватиме з 10 серпня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

«Українська залізнична швидкісна компанія удосконалює маршрутну мережу з метою максимального задоволення потреб пасажирів. Тому з 10 серпня призначено курсування другої пари потягів «Інтерсіті+» Київ - Запоріжжя - Київ. Таким чином буде забезпечено дзеркальне курсування потягів «Інтерсіті+», - сказано у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, потяг №736/735 відправлятиметься щодня зі столиці о 15:00 і прибуватиме до Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 23:12 і прибуватиме до Києва о 06:09.

Потяг курсуватиме за заданим маршрутом із зупинками на станціях ім. Тараса Шевченка, Знам’янка-пасажирська, Олександрія, П’ятихатки-пасажирські, Дніпродзержинськ-пасажирський і Дніпропетровськ.

«Розклад потягу спеціально адаптовано до потреб жителів Запоріжжя, які прямують у справах до столиці, користуючись цим поїздом. Пасажири прибуватимуть до Києва вранці і того самого дня зможуть повернутися додому», - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2014 року УШЗК випустила у рейс за маршрутом Київ - Запоріжжя - Київ модернізований швидкісний потяг категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, потяги якої були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, пов'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування потягів Нyundai була розширена.

Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.