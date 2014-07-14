Найбільший регіон Росії позбудеться доріг і мостів через Крим

Для фінансування Криму і Севастополя, Мінфін пропонує скоротити витрати на автодорогу М56 «Лена» від Якутська до Невіра, розповіли два федеральних чиновника, пишуть "Ведомости".

За словами одного з них, на потреби Криму пропонується витратити майже 44 млрд руб. (1 RUB - 0.3452 UAH), які в 2016-2020 рр. повинні піти на будівництво і реконструкцію автодороги. Остаточного рішення ще немає, повідомив представник Мінфіну, а представник віце-прем'єра Аркадія Дворковича від коментарів відмовилася.

М56 «Лєна» - траса федерального значення, яка з'єднує розташовану в Амурській області станцію східної ділянки Транссибу Великий Невір з Якутською. Протяжність дороги - понад 1200 км. На більшій частині траси немає асфальту, але Росавтодор планує цього року відремонтувати близько 100 км дороги. «Замість зимової автомобільної дороги, де влітку були непроїзні напрямки, з'являться кілометри капітальної дороги з твердим покриттям», - говорив на початку року начальник управління Росавтодору Тимур Лубаков.

Усього на будівництво та реконструкцію М56 у федеральні цільові програми «Розвиток транспортної системи» закладено близько 115 млрд руб. на 2014-2020 рр. Виконання планів з реконструкції дороги можливе тільки при збереженні існуючих обсягів фінансування, підкреслює представник Росавтодору. За його словами, доручень про перерозподіл коштів Росавтодор не отримував.

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Кошти, які закладені в ФЦП на дорогу М56, включають і гроші на будівництво моста через Лену, розповідає федеральний чиновник. Проекти пов'язані: дорога М56 приходить до лівого берега Лени, а пов'язати його з правим, де і розташований Якутськ, повинен новий міст. Але наприкінці квітня помічник президента Андрій Білоусов запропонував перенести на більш пізній термін будівництво мосту через Лену і відмовитися від будівництва порту в Тамані, щоб перенаправити заощаджений на цих проектах на потреби Криму. Остаточного рішення по мосту через Лену досі немає, кажуть два чиновники: розпорядження уряду про проведення конкурсу, як і раніше діє.

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Шанси на фінансування все одно є, оптимістичний один з них: будівництво моста через Керченську протоку повинно бути завершено в 2018 р., а через Лену - тільки в 2020 р. Зараз обговорюються різні фінансові моделі, однак перенесення держфінансування на більш пізній термін зробить проект дорожче, визнає співрозмовник.