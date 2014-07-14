Україна повертається до європейської системи стягнення маршрутних авіазборів

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) надасть Україні, яка є членом організації з 2004 року, допомогу з відновлення процесу технічної інтеграції в Єдину систему маршрутних зборів, включаючи консультації з користувачами повітряного простору.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, про це йдеться в листі генерального директора Євроконтролю Франко Бреннера міністру інфраструктури Максиму Бурбаку.

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У листі Бреннер зазначив, що єдина система маршрутних зборів базується на прозорості при прийнятті рішень, а також обов'язкових внутрішніх і зовнішніх перевірках, що дасть можливість поліпшити ефективність стягнення аеронавігаційних зборів в Україні.

У Евроконтроле позитивно сприйняли повернення України до багатосторонньої угоди, а також відзначили важливу роль в.о. генерального директора державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Дмитра Бабейчука у відновленні процесу набуття членства України в системі маршрутних зборів Євроконтролю.

Це підтверджує готовність України бути повноправним членом європейського авіаційного співтовариства, йдеться в листі.

Раніше, з 1 січня 2014 року, «Украерорух» почав стягнення аеронавігаційних зборів через офшорну компанію. За рішенням міністра інфраструктури Бурбака, взаємодія з офшорною компанією припинено і відновлюється співпраця з Євроконтролем з оплати за обслуговування у повітряному просторі України, йдеться в повідомленні.

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При цьому, раніше перший заступник гендиректора «Украероруху» Сергій Васильченко заявляв, що підприємство отримувало плату за аеронавігаційне обслуговування через офшорну компанію через те, що на рахунок «Украероруху» в Бельгії був накладений арешт після міжнародного суду по факту не надання частотного ресурсу місцевому бізнесмену. За словами голови Федерації профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв'язку України Олексія Смольського, після суду бельгійські власті заблокували рахунок «Украероруху» з близько 8 млн євро, внаслідок чого підприємство мало труднощі з виплатою заробітної плати. Євроконтроль не зміг надати імунітет цим грошам, і тому керівництво «Украероруху» прийняло рішення здійснювати розрахунки за аеронавігаційне обслуговування через офшорну компанію, повідомив Смольський.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» уповноважена державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.

До складу «Украероруху» входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія «Украерорух», Навчально-сертифікаційний центр «Украероруху» та 6 регіональних структурних підрозділів (до анексії Росією Криму в структуру держпідприємства також входило Сімферопольське структурний підрозділ).