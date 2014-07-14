"Укрзалізниця" відновлює станцію Іловайськ на Донеччині

Залізничники відновлюють станцію Іловайськ Донецької залізниці, пошкоджену під час бойових дій на сході України між українськими силовиками і терористичними і бандитськими угрупованнями сепаратистів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на головне управління безпеки руху відомства.

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«У результаті обстрілу пошкоджено обладнання станції Іловайськ Донецької залізниці. Зараз на станції продовжуються відновлювальні роботи», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, 12 липня о 19:58 на станцію Іловайськ поблизу Красного Лиману надійшло повідомлення про проведення можливих бойових дій. Черговий персонал станції Іловайськ було евакуйовано у безпечну зону, а рух потягів і маневрова робота - призупинено.

За даними прес-служби, у Північному сортувальному парку станції були пошкоджені контактний провід, два несучих троси, три фідерні лінії, а також лінії автоблокування на перегоні Іловайськ-Немчинов. Крім того, в адміністративній будівлі станції в районі другого поверху є пробоїни від потрапляння снарядів, вибиті шибки у вікнах. Від розриву снаряда пошкоджено теплотрасу.

«Залізничники розпочали відновлення роботи станції 13 липня о 8:00 і вже вчора було подано напругу і частина колій станції почала працювати. Зараз тривають роботи з відновленню електропостачання 12-27 колій Північного сортувального парку», - наголосили у прес-службі.

У прес-службі уточнили, що останнім часом через ситуацію на Донбасі рух пасажирських потягів по станції Іловайськ не здійснювався, тоді як надання вантажних вагонів здійснювалося згідно із заявками місцевих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 липня залізничники відновили 38 дорожньо-транспортних об'єктів з 127 пошкоджених під час бойових дій на сході України.

Для відновлення 43 пошкоджених об'єктів електропостачання Донецької, Південної і Придніпровської залізниць необхідно 180 млн грн, а для відновлення 7 підірваних терористами залізничних мостів на сході України потрібно близько 50 млн грн.

З квітня на території Луганської і Донецької областей діють озброєні бойовики, які фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня у регіоні розпочалася антитерористична операція. На початку липня українські силовики звільнили від терористів міста Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Красний Лиман. При цьому військові продовжують вести операцію з очищення Донбасу від бойовиків.