Жителі Донбасу викуповують практично всі квитки на потяги

Жителі Донбасу, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, викуповують практично всі залізничні квитки з метою виїзду з неспокійного східного регіону в інші міста, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

Читайте також«Укрзалізниця» сьогодні вивезла з Донецька ще понад 100 людей

«Донецька залізниця розуміє соціальне значення пасажирських перевезень і докладає максимум зусиль, щоб повною мірою задовольнити потреби населення регіону в перевезеннях...Затребувані всі поїзди формування Донецької залізниці», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Донецька залізниця перевезла в червні у далекому сполученні 465 292 пасажирів у поїздах свого формування, а з 1 по 10 липня - 108 986 осіб.

Зокрема, на поїзди в київському напрямку в червні Донецька магістраль запропонувала 126 119 квитків, з яких пасажири викупили 115 528 проїзних документів, що становить 92%. У зворотному напрямку Донецька залізниця запропонувала 113 734 квитків, з них було придбано 78 639 (70%) квитків.

На поїзди у московському напрямку в червні було запропоновано 50 748 квитків, з них викуплено 46 811 проїзних документів, що становить 93%. У зворотному напрямку запропоновано 50 110 місць і викуплено 28 647 (58%) квитків.

На поїзди у кримському напрямку в червні було запропоновано 699 48 місць, з них викуплено 48 335 проїзних документів, що становить 99%. У зворотному напрямку запропоновано 47 927 місць і викуплено 28 809 (61%) квитків.

Читайте також"Укрзалізниця" продовжила курсування додаткового поїзда Луганськ – Київ для евакуації населення

На поїзд у напрямі Львова в червні цього року ДЗ запропонувала 24 655 квитків, із яких пасажири придбали 24 575 проїзних документів, що становить 100%. У зворотному напрямі було запропоновано 23 630 квитків і викуплено 18 417 (78%) проїзних документів.

На поїзд у напрямі Одеси в червні було запропоновано 22 602 квитків, із них викуплено 22 474 проїзних документів, що становить 99%. У зворотному напрямі запропоновано 22 818 місць і придбано 17 962 (79%) квитків.

Також повідомляється, що з 1 по 10 липня включно ДЗ у напрямі столиці запропонувала 37 421 квиток, із них пасажири придбали 3 252 проїзних документів, у зворотному напрямі – 35 678 квитків, з яких було викуплено 24 269.

На поїзди в московському напрямі за 10 діб липня пасажирам було запропоновано 16 132 місць, з них викуплено 14 401, у зворотному напрямі – 16 124, з них придбано - 8 800.

На поїзди в кримському напрямі було запропоновано 16 018 квитків, у зворотному напрямі – 16 034, з них пасажири придбали 16 011 і 13 232 квитків, відповідно.

На львівський поїзд ДЗ запропонувала 8 904 місць, з них було викуплено 8 864 квитки, у зворотному напрямі – 8 904, з них було викуплено 6 368 квитків.

На поїзд у напрямі Одеси з 1 по 10 липня Донецька магістраль запропонувала пасажирам 7 390 квитків, у зворотному напрямі – 7 494, з них пасажири придбали 7 387 і 6 402 проїзних документів, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою забезпечення евакуації пасажирів з Луганської і Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону в київському напрямі, а також збільшувала кількість вагонів у складах низки поїздів, що курсують з Луганська і Донецька. Також відомство продовжило період курсування додаткового поїзду №564/563 Луганськ-Ясинувата-Київ до 15 липня 2014 року.

У київському напрямі щодоби курсують три графікові поїзди з Луганська (№20, №126 і №134) і два з Донецька (№84, №37).

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". ДЗ обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).