В «Укравтодорі» назвали першу дорогу, яку хочуть передати у концесію

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір передати автомобільну дорогу Львів-Краковець в користування концесіонеру на 45 років, після її будівництва цим же концесіонером, повідомила УНІАН прес-служба «Укравтодору» з посиланням на керівника відділу міжнародної співпраці та інвестицій «Укравтодору» Терезія Бабич.

За її словами, загальний термін концесії становитиме 49 років, 4 із яких займе етап будівництва.

За даними прес-служби, про це йдеться в конкурсній документації на визначення концесіонера для реалізації першої черги пілотного концесійного проекту «Будівництво і експлуатація нової автомобільної дороги Львів-Краковець протяжністю 84,4 км», розробленої «Укравтодором» і міжнародним консультантом ТОВ «Ежіс Україна».

У прес-службі відзначають, що розробка конкурсної документації - це завершальний етап підготовки концесійного конкурсу.

«Фахівці «Укравтодору» вже передали технічну документацію і документацію з відведення земель під будівництво службі автомобільних доріг у Львівській області, зробили фінансово-економічне обгрунтування доцільності реалізації проекту і розробили фінансову модель його реалізації», - цитує прес-служба Бабич.

У повідомленні сказано, що документ передбачає нульову участь держави у фінансуванні капітальних витрат на будівництво.

«Плата за проїзд концесійною автомобільною дорогою зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету, а вже звідти вестиметься розрахунок з концесіонером - відшкодовуватимуться витрати на будівництво і сплачуватиметься належна експлуатаційна готовність автомобільної дороги», - наводить прес-служба слова Бабич.

За її словами, умови конкурсної документації передбачають допуск для участі в конкурсі лише компаній або груп компаній, які мають значний досвід реалізації концесійних проектів.

Після розгляду документації конкурсною комісією, вона буде направлена на узгодження у всі зацікавлені органи влади, а потім - на затвердження до Кабінету міністрів України, говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури розраховує залучити 13 млрд грн інвестицій в концесійний проект дороги Краковець-Львів-Рівне.

У вересні 2013 року Кабінет міністрів України дозволив будівництво трьох автомагістралей на умовах концесії, що передбачало в подальшому встановлення плати за проїзд ними.

Раніше, в травні, тодішній голова «Укравтодору» Олександр Малін говорив про можливість будівництва кільцевих доріг навколо Києва і Одеси на умовах концесії.