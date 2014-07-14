"Укрзалізниця" почала інвентаризацію майна

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в рамках реформування залізничної галузі почала інвентаризацію свого майна і оцінку активів, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на заступника міністра інфраструктури - керівника апарату Володимира Корнієнка.

"З дати ухвалення постанови Кабінету міністрів України від 25 червня "Про створення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" фактично почато реформування галузі. Зараз "Укрзалізниця" вже одержала від Мінінфраструктури необхідні документи і почала інвентаризацію та переоцінку майна. Цю роботу плануємо закінчити до кінця року і прийняти статут акціонерного товариства», - цитує прес-служба Корнієнка.

Згідно з повідомленням, до створюваного публічного акціонерного товариства ПАТ "Українська залізніия", початок господарської діяльності якого заплановано на 2015 рік, увійдуть підприємства, організації та установи залізничного транспорту загального користування, а також державні пакети акцій господарських товариств, що здійснюють ремонт тягового рухомого складу і виготовляють залізобетонні конструкції та шпали.

Заступник міністра інфраструктури також відзначив, що 100% акцій створеного ПАТ на базі «Укрзалізниці» належатиме лише державі.

«Наголошую, 100% ПАТ "Українська залізниця" належатиме державі, тому ніякої приватизації не заплановано і не буде - всі підприємства "Укрзалізниці" увійдуть до структури ПАТ, всі їх співробітники теж працюватимуть в цій компанії", - сказав Корнієнко.

Він також відзначив, що на сьогоднішній день в умовах 80-90% спрацьованості рухомого складу, невідповідності сучасним вимогам за якістю послуг необхідно невідкладно провести реформи і обов'язково врахувати досвід інших країн - як позитивний, так і негативний.

Перший заступник голови "Укрзалізниці Максим Бланк нагадав, що ключові чинники, на яких на першому етапі реформи зосереджена увага, - економічна ефективність і соціальна відповідальність.

"Мета створення акціонерного товариства - економічна ефективність. Для цього в умовах обмеженого фінансового ресурсу слід збудувати зрозумілу структуру за витратами, покращити ситуацію з наповненням дохідної частини, вирівняти тарифну сітку і знайти джерела фінансування капітальних витрат. Тобто, розвивати очевидні напрями підвищення ефективності української залізниці, наприклад, за рахунок капітальних вкладень на електрифікацію - до наступного етапу - появи приватних операторів", - цитує прес-служба Бланка.

Він відзначив, що в залізничній галузі, зокрема й для виконання соціальних зобов'язань перед державою, населенням і працівниками, під час першого етапу реформи планується переорієнтовувати і оптимізувати інфраструктуру, що дісталася в спадок від радянських часів, створивши додаткові підгалузі, наприклад, будівництва і обслуговування рухомого складу тощо.

Другий етап реформи, яким передбачено розвиток конкуренції на ринку вантажних і пасажирських залізничних перевезень, за словами Корнієнка, може початися приблизно в 2016 році.

У прес-службі нагадали, що після ухвалення урядом України постанови «Про затвердження статуту і організації діяльності публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" відбудеться державна реєстрація АТ «Укрзалізниця» і буде завершено формування майнового комплексу, а також побудована структура управління АТ «Укрзалізниця» і створено 25 філіалів, таким чином буде створена вертикально інтегрована система управління з єдиним центром обслуговування всіх фінансових потоків.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня уряд України ухвалив рішення перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Уряд має намір включити до складу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 62 підприємства різної форми власності в рамках реформування «Укрзалізниці».

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.

Довідка УНІАН. До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.