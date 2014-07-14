У США успішно запустили ракету "Антарес", створену за участю України

Центр космічних польотів 13 липня о 19:52 за київським часом на острові Уоллопс (США) успішно провів четвертий пуск ракети-носія «Антарес», перший ступінь для якої розробило українське держпідприємство "Південний машинобудівний завод" ("Південмаш"), повідомила УНІАН прес-служба "Південмашу".

За даними прес-служби, ракета-носій вивела на орбіту вантажний космічний корабель "Сигнус", який 15 липня повинен провести стиковку з Міжнародною космічною станцією (МКС). Корабель "Сигнус" доставить 1 657 кг вантажу для експедиції МКС, у тому числі 300 кілограмів приладів для наукових експериментів, йдеться в повідомленні.

Водночас, на борту "Сигнуса" знаходяться 28 наносупутників компанії Planet Labs, які будуть здійснювати зйомку Землі з космосу.

Як повідомляв УНІАН, головний розробник та ініціатор запуску ракети-носія - корпорація Orbital Science Corporation (США) відклала запуск "Антареса" з 10 червня на 1 липня для проведення розслідування за фактом відмови на випробуваннях одного з двигунів, розробленого і виробленого американською компанією Aerojet.

В кінці травня ракета "Зеніт-3SL", розроблена дніпропетровським конструкторським бюро «Південне» і виготовлена на держпідприємстві «Південний машинобудівний завод» в рамках міжнародного проекту «Морський старт», успішно вивела на орбіту супутник зв'язку Eutelsat 3B.

Раніше Дніпропетровська обласна державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з державним підприємством "Південний машинобудівний завод". Згідно з меморандумом, ОДА зобов'язується відстоювати інтереси «Південмашу» на всіх рівнях державного управління, забезпечити підтримку в пошуку інвесторів в Україні і за кордоном та сприяти просуванню продукції підприємства на світовому ринку. У свою чергу «Південмаш» зобов'язується розвивати ракетно-космічний потенціал, брати участь у програмах розвитку регіону і забезпечувати робочими місцями фахівців і випускників спеціалізованих вузів.

Довідка УНІАН. Раніше НАСА здійснювала доставку вантажів на МКС за допомогою шатлів. У зв'язку із закінченням програми «Спейс шаттл», керівництво НАСА початок програми COTS («комерційне орбітальне транспортування») і CRS («комерційні послуги постачання»). За програмою COTS приватні компанії створюють засоби доставки вантажів на орбіту. Програма CRS полягає у фактичній доставки вантажів.

Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова» створено в 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв та супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які подаються щорічно міжнародними компаніями. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів із запуску ракет-носіїв.